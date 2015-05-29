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亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 14:23 BJT

韩国汇市：韩元下跌，创下六个月来最大月度跌幅

路透首尔5月29日 - 韩元兑美元周五下滑，因投资人担心日圆贬值将对韩国已然疲弱的出口更添压力。韩国外汇当局出手平抑汇市波动的可能性也为之浮现。

韩元兑美元 在本地市场收低0.2%，报1,108.2。上日收盘价为1,105.8。

韩元本月贬值3.2%，创下去年11月以来最大月度跌幅。周线下滑1.6%，为11周以来最大跌幅。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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