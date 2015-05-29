德国数据：4月零售销售反弹大于预期，暗示民间消费仍是经济增长推动力

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
“由于油价近几个月有所回升，消费增长可能略有放缓，”贝伦贝格银行的Christian Schulz表示，“不过，就业市场活跃、通胀水平极低以及低利率无助于储蓄，这些应支撑家庭支出继续上行。”
另一个正面迹象是，3月零售销售上修至下滑1.4%，初值为下降2.3%。
数据还显示，今年前四个月的零售销售较上年同期增加3.1%。(完) (编译 李春喜/王兴亚；审校 高琦/艾茂林)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。