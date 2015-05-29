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市场报道 | 2015年 5月 29日 星期五 14:39 BJT

德国数据：4月零售销售反弹大于预期，暗示民间消费仍是经济增长推动力

“由于油价近几个月有所回升，消费增长可能略有放缓，”贝伦贝格银行的Christian Schulz表示，“不过，就业市场活跃、通胀水平极低以及低利率无助于储蓄，这些应支撑家庭支出继续上行。”

另一个正面迹象是，3月零售销售上修至下滑1.4%，初值为下降2.3%。

数据还显示，今年前四个月的零售销售较上年同期增加3.1%。(完) (编译 李春喜/王兴亚；审校 高琦/艾茂林)

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