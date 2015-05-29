台湾债市：10年券殖利率收升，惟观望气氛浓交投近窒息

* 10年券104/5几近冰封，市场静待美国公布GDP * 资金浮滥，5年券104/9成短线当冲交易标的 路透台北5月29日 - 台湾公债次级市场周五交易清淡，10年券104/5 整日只成交一支，交投 几近窒息。惟市场资金浮滥且短率低，吸引资金暂移至五年券104/9 进行当冲交易。 交易员说，由于今晚美国将公布第一季经济成长率，市场观望气氛浓厚，不过下周四第二期10年增额券10 4/5R将开始发行前交易，届时空方可望进场，交投应不至太过冷清。 〞大家去玩五年券，就是在当冲玩一玩。〞券商交易员说。 交易员认为，下周10年指标公债应在窄幅区间波动，主因是近日美债亦在区间整理；台债随美债走势，短 线难以脱离整理格局。 今天五年券104/9取代104/5成为短线交易的标的，不过受下周四第二次10年增额券104/5R将发行前交易、 6月9日也要标售104/9等变数影响，交易量也无法明显放大。 至于下周，交易员认为，观察重点除6月5日希腊是否偿债外，还包括近日韩国传出的流感疫情是否扩散。 倘若希腊无法顺利偿债，债券殖利率将往下走。目前市场评估，希腊与欧元区达成协议且偿债的机率很高。 至于韩国的流感疫情，银行交易员说，若疫情扩散，将不利股市表现，但对债市却是利多。 台债方面，他们认为，目前市场资金浮滥、短率又低，手中没有部位者不排除会进场布局104/5R热门券的 空单，到时市场可望略为热络。 下周四将有10年第二次增额券104/5R要开始首日发行前交易。6月9日则要标售104/9期五年公债，目标金 额300亿台币。 交易员预估，下周五年债104/9期 殖利率主交投区间暂看在0.98%-1.04%；10年券104/5期料 在1.50%-1.60%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 +0.15 1.0065 1.0015-1.0080 62.5 10 104/5 +0.68 1.5300 1.5300-1.5300 0.5 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 5月29日(五): 欧元区4月M3货供额、美国第一季企业获利初值、美国第一季GDP修正值、美国5 月路透/密西根大学消费 者信心指数终值。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.5300 5 104/9 1.0065 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎; 审校 董永年/林高丽)