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亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 15:13 BJT

台湾债市：10年券殖利率收升，惟观望气氛浓交投近窒息

* 10年券104/5几近冰封，市场静待美国公布GDP
    * 资金浮滥，5年券104/9成短线当冲交易标的

    路透台北5月29日 - 台湾公债次级市场周五交易清淡，10年券104/5 整日只成交一支，交投
几近窒息。惟市场资金浮滥且短率低，吸引资金暂移至五年券104/9 进行当冲交易。
    
    交易员说，由于今晚美国将公布第一季经济成长率，市场观望气氛浓厚，不过下周四第二期10年增额券10
4/5R将开始发行前交易，届时空方可望进场，交投应不至太过冷清。
    
     〞大家去玩五年券，就是在当冲玩一玩。〞券商交易员说。
    
    交易员认为，下周10年指标公债应在窄幅区间波动，主因是近日美债亦在区间整理；台债随美债走势，短
线难以脱离整理格局。
    
    今天五年券104/9取代104/5成为短线交易的标的，不过受下周四第二次10年增额券104/5R将发行前交易、
6月9日也要标售104/9等变数影响，交易量也无法明显放大。
    
    至于下周，交易员认为，观察重点除6月5日希腊是否偿债外，还包括近日韩国传出的流感疫情是否扩散。
倘若希腊无法顺利偿债，债券殖利率将往下走。目前市场评估，希腊与欧元区达成协议且偿债的机率很高。
    
    至于韩国的流感疫情，银行交易员说，若疫情扩散，将不利股市表现，但对债市却是利多。
    
    台债方面，他们认为，目前市场资金浮滥、短率又低，手中没有部位者不排除会进场布局104/5R热门券的
空单，到时市场可望略为热络。
    
    下周四将有10年第二次增额券104/5R要开始首日发行前交易。6月9日则要标售104/9期五年公债，目标金
额300亿台币。
        
    交易员预估，下周五年债104/9期 殖利率主交投区间暂看在0.98%-1.04%；10年券104/5期料
在1.50%-1.60%。    
     
      收盘价                 涨跌幅      报价(%)         区间(%)     成交值
  年    期别                 (基点)                                (亿台币)
  期                                                              
   5  104/9                   +0.15       1.0065   1.0015-1.0080       62.5
                                                                  
  10   104/5                  +0.68       1.5300   1.5300-1.5300        0.5
      本周余日全球重要经济事件和数据包括：     
    
    5月29日(五):
    欧元区4月M3货供额、美国第一季企业获利初值、美国第一季GDP修正值、美国5 月路透/密西根大学消费
者信心指数终值。
        
         30       104/8                     没有成交
         20       104/7                     没有成交
         10       104/5                       1.5300
          5       104/9                       1.0065
          3       104/1                     没有成交
          2       104/3                     没有成交
 (完)                  

 (记者 罗两莎; 审校 董永年/林高丽)

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