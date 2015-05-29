日本股市：日经指数连续第11日收高，因预计股东回报上升

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京5月29日 - 日本股市日经指数周五连续第11日收高，因预计股东报酬上升，但大盘涨势受限，因投资者对股市很快出现获利了结较为谨慎。
日经指数 收高0.1%，报20,563.15点，触及15年收盘纪录新高。此次连续11天的涨势为1988年2月以来最长。
本周该指数累计涨1.5%，5月升5.3%，为连续第五个月上扬。
东证股价指数 涨0.1%，报1,673.65点，5月累计升5.1%。盘中交投放量，成交量为32.9亿股，为11月初以来最高成交量。
JPX-日经400指数 大致持平于15,121.12点。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。