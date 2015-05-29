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亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 14:44 BJT

日本股市：日经指数连续第11日收高，因预计股东回报上升

路透东京5月29日 - 日本股市日经指数周五连续第11日收高，因预计股东报酬上升，但大盘涨势受限，因投资者对股市很快出现获利了结较为谨慎。

日经指数 收高0.1%，报20,563.15点，触及15年收盘纪录新高。此次连续11天的涨势为1988年2月以来最长。

本周该指数累计涨1.5%，5月升5.3%，为连续第五个月上扬。

东证股价指数 涨0.1%，报1,673.65点，5月累计升5.1%。盘中交投放量，成交量为32.9亿股，为11月初以来最高成交量。

JPX-日经400指数 大致持平于15,121.12点。(完)

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