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亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 15:00 BJT

新兴汇市：亚币本月月线料下跌，受美联储升息预期打压

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 123.90 123.95 +0.04 -3.42 119.66

坡元 1.3488 1.3485 -0.02 -1.69 1.3260

台币 30.688 30.801 +0.37 +3.36 31.718

韩元 1107.89 1105.80 -0.19 -0.78 1099.30

泰铢 33.73 33.78 +0.15 -2.46 32.90

菲律宾披索 44.58 44.58 +0.01 +0.33 44.72

印尼卢比 13217.00 13220.00 +0.02 -6.33 12380.00

印度卢比 63.74 63.80 +0.10 -1.11 63.03

马币 3.6575 3.6415 -0.44 -4.40 3.4965

人民币 6.2006 6.2012 +0.01 +0.05 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜/蔡美珍；审校 艾茂林/杜明霞)

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