《路透晚报》--5月29日日间新闻摘要（国际版）

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国4月零售销售反弹大于预期，暗示民间消费仍是经济增长推动力

德国联邦统计局周五公布的数据显示，4月零售销售反弹的幅度大于预期，这暗示尽管第一季有些疲软，民间消费仍是德国今年经济增长的推动力。4月实质零售销售较前月成长1.7%，路透预估为增长0.8%；较上年同期增长1.0%，路透预估为增长2.5%，因为消费者在服装、鞋履、书籍、珠宝、医药和其他产品方面扩大支出。

--日本4月通胀基本持平且家庭支出下降，央行乐观看法遭质疑

日本4月核心消费者物价指数(CPI)同比微升，家庭支出意外下降，令人质疑央行有关经济稳步复苏将扶助通胀率加快迈向2%目标水准的观点。剔除生鲜食品价格但包含油品价格的核心CPI上涨0.3%，4月家庭支出较上年同期下滑1.3%，远逊于预期的增长3.1%，这给日本经济前景蒙上阴云。

--瑞士第一季经济萎缩，反映出央行弃守瑞郎/欧元上限的冲击

数据显示，瑞士第一季经济萎缩；在瑞士央行放手让瑞郎兑欧元自由浮动后，经济萎缩幅度原本应会更大，但家庭支出强劲，提供了缓和助力。瑞士第一季国内生产总值(GDP)较上季下滑0.2%，去年第四季成长率修正为0.5%。接受路透调查的分析师原先预测第一季GDP下滑0.1%。

--日本官员称日圆跌势未必过度，韩国警告可能出手抑制韩元/日圆升势

针对日圆兑美元近日跌至12年半低点，日本经济财政大臣甘利明称，目前的日圆跌势未必可以被认定为过度，但希望汇率稳定在反映基本面的水准。但日圆颓势已引发韩国当局警戒，官员警告称，必要时将采取“平抑操作”来遏制韩元兑日圆的迅猛涨势。此前，日圆兑韩元跌至七年多低位。

--欧元区4月对家庭和企业贷款接近停滞

欧洲央行数据显示，欧元区4月对家庭和企业的贷款接近停滞，自前月的小幅改善下滑。数据显示，4月对民间部门的贷款较上年同期持平，3月为成长0.1%。路透调查预估该项指标将成长0.2%。

--意大利第一季GDP确认为较前季成长0.3%，较上年同期成长0.1%

意大利国家统计机构ISTAT周五公布的数据显示，今年第一季意大利国内生产总值(GDP)较2014年第四季成长0.3%，确认了初值的数据，较上年同期修正为成长0.1%，点燃了经济在经过三年衰退后出现一些复苏的希望。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数连续第11日收高，因预计股东回报上升

日经指数周五连续第11日收高，因预计股东报酬上升，但大盘涨势受限，因投资者对股市很快出现获利了结较为谨慎。日经指数收高0.1%，报20,563.15点，触及15年收盘纪录新高。此次连续11天的涨势为1988年2月以来最长。本周指数累计涨1.5%，5月升5.3%，为连续第五个月上扬。

--中国股市：沪综指震荡小幅收低，市场情绪受挫个股走势分化

中国股市沪综指震荡小幅收低，昨日大盘大跌挫伤市场情绪，个股走势出现分化。分析师称，今日虽有资金逢低入市，但大盘短时间内仍难以恢复元气，同时政策面依旧不够明朗令很多投资者踟蹰不前。预计在政策信号明朗以及杠杆出现一定程度降低之前，大盘维持高位震荡格局。沪综指收报4,611.74点，跌8.53点或0.18%，盘中最高点位为4,698.19点，最低点位为4,431.56点，指数振幅达5.77%。

--香港股市：收低，上日重挫后投资者心存警惕

香港股市收盘小跌，继上日受内地股市大跌带动下挫后，投资者维持谨慎心态。恒生指数 跌0.1%至27,424.19点，恒生国企指数跌0.6%至14,103.81点。恒生指数5月总计下挫2.5%。

--汇市：美元指数有望录得月线升幅，受美联储升息预期提振

美元指数上涨，继4月下跌后，重拾近期月线升势，投资者可能不太重视疲软的第一季经济成长数据，因最近经济活动数据指向更具持续性的复苏。加上核心通胀上升，这些都令外界持续预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍晚将升息。欧元日内小涨，不过，有关希腊债务协商进展的信号不一，持续令欧元承压。0748GMT，欧元/美元微升至1.0948美元，美元/日圆下跌约0.18%，至123.74日圆。

--欧元债市：德债期货开盘跳涨，因IMF总裁称希腊有退出欧元区的可能

德国公债期货开盘跳涨，交易员指出，此乃因国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德对一家德国报纸表示希腊有可能退出欧元区。德债期货开高37个跳动点，报155.27。10年期德国公债收益率下滑3个基点至0.51%。

--国际油市：油价涨约1%，因美国原油库存连续四周减少

原油期货上涨约1%，此前数据显示美国原油库存连续四周下降，不过受到美元强势的影响，油价本周周线可能录得跌幅。0750GMT，布兰特原油7月合约升0.54美元至每桶63.12美元，但周线可能连续第二周下滑。美国近月原油合约上涨0.67美元，报每桶58.35美元。

--全球金市：金价持于两周半低点上方，但可能连续第二周下挫

金价徘徊在两周半低点上方，因美元回吐近期部分升幅，但受美国升息前景影响，本周仍可能连续第二周下跌。0741GMT，现货金几无变动，报每盎司1,190.2美元。周四一度跌至两周半低点1,180.55美元，但由于美元和股市走软，金价略微回升。不过本周金价仍下跌约1.5%。

--金属期市：LME期铜或录得四个月来首次月度下跌，因库存充裕带来压力

伦敦期铜可能录得自1月以来的首次月度下滑，因为精炼铜库存充裕令价格承压；不过中国刺激举措将提振需求的前景帮助支撑价格。0721 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小升0.4%至每吨6,122美元，上日收盘微升。本月迄今期铜跌逾3%，料录得四个月来首次月线下跌。