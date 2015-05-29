全球金市：金价持于两周半低点上方，但可能连续第二周下挫

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“(黄金)市场看起来将继续处于1,180-1,195美元区间，而且随着美元升值，金价更有可能向下突破，”MKS Group交易员Jason Cerisola表示。
ScotiaMocatta的技术分析师也表示，金价目前走势动能向下，若跌破每盎司1,171美元，料将有新的卖盘出现。
目前交易员在等待今日稍晚美国公布GDP数据。
金价短线将从希腊债务危机相关不确定性中获得一些支撑。
希腊债务危机若恶化，可能引发对金币和金条的买需。黄金通常被视为对冲政治与金融风险的工具，不过政治疑虑对需求的影响通常十分短暂。
----------------------0646GMT---------
价格 变动 涨跌%
现货金 1187.9 0.2 0.02
现货银 16.695 0.025 0.15
现货铂金 1114.1 0.6 0.05
现货钯金 780.75 -2.25 -0.29
COMEX期金 1187.9 -0.2 -0.02
COMEX期银 16.705 0.036 0.22
汇率
欧元/美元 1.0943
美元/日圆 97.054
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/徐文焰；审校 艾茂林/龚芳)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。