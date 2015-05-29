全球金市：金价持于两周半低点上方，但可能连续第二周下挫

“(黄金)市场看起来将继续处于1,180-1,195美元区间，而且随着美元升值，金价更有可能向下突破，”MKS Group交易员Jason Cerisola表示。

ScotiaMocatta的技术分析师也表示，金价目前走势动能向下，若跌破每盎司1,171美元，料将有新的卖盘出现。

目前交易员在等待今日稍晚美国公布GDP数据。

金价短线将从希腊债务危机相关不确定性中获得一些支撑。

希腊债务危机若恶化，可能引发对金币和金条的买需。黄金通常被视为对冲政治与金融风险的工具，不过政治疑虑对需求的影响通常十分短暂。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1187.9 0.2 0.02

现货银 16.695 0.025 0.15

现货铂金 1114.1 0.6 0.05

现货钯金 780.75 -2.25 -0.29

COMEX期金 1187.9 -0.2 -0.02

COMEX期银 16.705 0.036 0.22

汇率

欧元/美元 1.0943

美元/日圆 97.054

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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现货铂金 现货钯金