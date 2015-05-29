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市场报道 | 2015年 5月 29日 星期五 15:16 BJT

瑞士数据：第一季经济萎缩，反映出央行弃守瑞郎/欧元上限的冲击

路透苏黎世5月29日 - 周五公布的数据显示，瑞士第一季经济萎缩；在瑞士央行放手让瑞郎兑欧元 自由浮动后，经济萎缩幅度原本应会更大，但家庭支出强劲，提供了缓和助力。

瑞士第一季国内生产总值(GDP)较上季下滑0.2%，去年第四季成长率修正为0.5%。

接受路透调查的分析师原先预测第一季GDP下滑0.1%。

“商品及服务的贸易收支特别对经济成长率造成负面影响，”瑞士联邦经济总局新闻稿称。

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