瑞士数据：第一季经济萎缩，反映出央行弃守瑞郎/欧元上限的冲击

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透苏黎世5月29日 - 周五公布的数据显示，瑞士第一季经济萎缩；在瑞士央行放手让瑞郎兑欧元 自由浮动后，经济萎缩幅度原本应会更大，但家庭支出强劲，提供了缓和助力。
瑞士第一季国内生产总值(GDP)较上季下滑0.2%，去年第四季成长率修正为0.5%。
接受路透调查的分析师原先预测第一季GDP下滑0.1%。
“商品及服务的贸易收支特别对经济成长率造成负面影响，”瑞士联邦经济总局新闻稿称。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。