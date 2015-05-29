台湾央行：发布年度金融稳定报告预期今年金融体系维持稳定

路透台北5月29日 - 台湾央行周五公布年度的金融稳定报告指出，在内外部经济缓步复苏及企业部门获利增加下，虽然今年第一季全球经济复苏不如预期，但金融机构获利不错，且大陆曝险亦在下降，预料今年整体金融体系仍维持稳定。

央行金融业务检查处稽核潘雅慧在一场记者会并表示，由于目前主要国家货币政策仍是分歧的，例如日本和欧洲还在采取量化宽松政策，料未来市场波动仍会加剧，仍须注意。

〞到目前为止没有看到特别的变化，就金融体系而言，今年还是维持稳定。〞她说。

同时，她也认为，未来还有其他潜在变数，就是全球景气复苏不如预期，如中国大陆经济走缓，对台湾的企业亦会有影响。

在台湾国银对大陆曝险方面，她表示，台湾银行业在大陆的布局，自去年第四季已经有下滑的情形，且台湾金管会亦有加强注意；如压力测试，并在金管会要求之下，对大陆曝险已开始下降。