台湾央行：发布年度金融稳定报告预期今年金融体系维持稳定

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北5月29日 - 台湾央行周五公布年度的金融稳定报告指出，在内外部经济缓步复苏及企业部门获利增加下，虽然今年第一季全球经济复苏不如预期，但金融机构获利不错，且大陆曝险亦在下降，预料今年整体金融体系仍维持稳定。
央行金融业务检查处稽核潘雅慧在一场记者会并表示，由于目前主要国家货币政策仍是分歧的，例如日本和欧洲还在采取量化宽松政策，料未来市场波动仍会加剧，仍须注意。
〞到目前为止没有看到特别的变化，就金融体系而言，今年还是维持稳定。〞她说。
同时，她也认为，未来还有其他潜在变数，就是全球景气复苏不如预期，如中国大陆经济走缓，对台湾的企业亦会有影响。
在台湾国银对大陆曝险方面，她表示，台湾银行业在大陆的布局，自去年第四季已经有下滑的情形，且台湾金管会亦有加强注意；如压力测试，并在金管会要求之下，对大陆曝险已开始下降。
台湾金融监督管理委员会此前公布，今年第一季底台湾全体银行业 在中国大陆曝险金额总计1兆(万亿)7,564.76亿台币，占净值比重为0.67倍，微低于上季的0.68倍，自2013年公布资料以来连两季出现季减。 (完) (记者 罗两莎；审校 林高丽/詹静宜)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。