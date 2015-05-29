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市场报道 | 2015年 5月 29日 星期五 15:31 BJT

《汇市简讯》欧元/美元回升走势陷入停滞

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* 目前停顿在100小时均线位置1.0925美元，传闻有买单

* 但走势明显倾向下行，有跌向1.08-1.09中段的危险

* 卖单在1.0960-70及1.0980-90，短线停止单在1.0900下方

* 欧元/美元持续在55日均线及日线云区顶部附近打转

* 上周形成大型偏空蜡烛图型后，周线收盘水准成为关键，下周料在1.08下方

* 技术图表1:(link.reuters.com/pus64w)

* 技术图表2:(link.reuters.com/nus64w)

(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)

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