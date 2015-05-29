《汇市简讯》欧元/美元回升走势陷入停滞

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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* 目前停顿在100小时均线位置1.0925美元，传闻有买单
* 但走势明显倾向下行，有跌向1.08-1.09中段的危险
* 卖单在1.0960-70及1.0980-90，短线停止单在1.0900下方
* 欧元/美元持续在55日均线及日线云区顶部附近打转
* 上周形成大型偏空蜡烛图型后，周线收盘水准成为关键，下周料在1.08下方
* 技术图表1:(link.reuters.com/pus64w)
* 技术图表2:(link.reuters.com/nus64w)
(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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