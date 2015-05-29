德国个股：德国商业银行中国业务收益今年料增23%，得益于企业融资--高层

路透上海5月29日 - 德国第二大银行---德国商业银行 亚太区董事魏怡迪表示，预计今年该行在中国收益仍将维持23%左右，这一增速与此前四年平均增速23%基本持平，收益主要来源为企业融资业务。

魏怡迪周四在2015年度媒体简报会上指出，随着上海自贸区的不断推进，德商在上海自贸区的业务也获得极大进展，其中跨境资金池是最受欢迎的业务，通过跨境资金池可以轻松实现总部对资金的集中管理，节省成本并提高现金使用效率。

“过去四年，我们在中国的收益实现了23%的年平均增长率，预计2015年也将保持同样增幅，”魏怡迪称，“而最重要的收益来源还是来自企业融资。”

在企业融资方面，魏怡迪称，德商的跨境分项限额业务值得一提，该项业务可以为母公司在欧洲的中国子公司提供极大融资便利，这些在中国的子公司可以享受到和欧洲母公司一样较低的贷款利率，并且可以免除担保。

由于中国资本项目尚未完全放开，境内外存贷款利率存在较大的差距，中国企业“贷款难、贷款贵”的问题由来已久，且中国企业目前从境外获得贷款方面仍有诸多限制。

另外，德国商业银行也为中国企业赴欧投资提供支持。德国商业银行亚太区企业及资本市场业务董事总经理尼克表示，该行将借助自身的跨境业务经验，努力增加在中国经营的西方客户数量，并加深与中国公司的合作，协助其在欧洲的投资。

“（该行）目前欧洲到中国和中国到欧洲跨境银行业务占比差不多，但未来中国到欧洲的跨境业务可能会更多。” 魏怡迪说。