日本债市：公债价格上涨，受月底买盘支撑

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
日本央行操作亦支撑市场。日本央行周五根据购债计画，在市场上买进3,750亿日圆一年期至三年期日债，3,750亿日圆的三年期至五年期日债，以及4,000亿日圆的五年期至10年期日债，符合市场预期。
周五稍早公布的数据显示，日本4月经物价调整的实质家庭支出意外地较上年同期下降1.3%，消费者通胀接近持平，令人质疑日本央行对于经济稳定复苏将有助于通胀回升至2%目标的看法。不过这些数据并未对日债构成太大影响。
10年期日债期货 上涨0.05点，收报147.63，为4月30日以来最高收位。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.005% +0.0 -0.005%
五年期公债 0.090% +0.5 0.085%
10年期公债 0.390% -0.5 0.395%
20年期公债 1.185% -2.5 1.210%
30年期公债 1.465% -3.0 1.495%
10年期公债期货 <0#JGB:> 147.63 +0.05 147.58
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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(编译 于春红/张明钧; 审校 龚芳/徐文焰)
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