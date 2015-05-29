中国房地产：深圳今年计划新建商品住房按年增加35%--深圳国土委

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港5月29日 - 深圳市规划和国土资源委员会周五称，今年深圳计划新增建设商品住房5.67万套，按年增加35%；新增保障性安居工程项目5.3万套，同比增加17%。
深圳市国土委公告称，在用地指标方面，深圳市今年计划安排供应商品住房用地85公顷，其中，新供应用地10公顷，城市更新用地75公顷。计划安排保障性安居工程用地85公顷，较上年增加6.3%，其中，新供应用地20公顷，存量用地65公顷。
2014年，深圳市新建商品住房销售4.1882万套；面积403.03万平方米，同比下降7.9%；落实保障性安居工程项目4.5338万套；二手住房成交5.3974万套、455.95万平方米，面积同比下降37.1%。年内，全市计划安排商品住房用地90公顷，其中新供应用地20公顷，城市更新用地70公顷。全年实际供应商品住房用地149.41公顷，城市更新供应商品住房用地89.41公顷，均高于原来计划。
深圳市国土委指出，2015年是“十二五”住房规划实施的收官之年，深圳市出台住房建设规划2015年度实施计划，继续增加普通商品住房供应，加大保障性安居工程投入力度。今年以来，深圳市房地产市场供销两旺，交易活跃，4月份新建商品住宅全样本价格同比指数上涨5.5%，个别热点地区楼盘价格涨幅较大。国土委一直密切关注房地产市场运行情况，并且积极采取措施，确保房地产市场健康有序发展。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。