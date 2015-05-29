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亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 16:32 BJT

《全球汇市》美元指数有望录得月线升幅，受美联储升息预期提振

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0967 1.0946 +0.19 -9.34 1.2097

美元/日圆 123.75 123.94 -0.15 +3.40 119.68

欧元/日圆 135.72 135.64 +0.06 -6.25 144.77

美元/瑞郎 0.9433 0.9435 -0.02 -5.11 0.9941

英镑/美元 1.5303 1.5314 -0.07 -1.73 1.5573

美元/加元 1.2445 1.2435 +0.08 +7.12 1.1618

澳元/美元 0.7646 0.7643 +0.04 -6.39 0.8168

新西兰元/美元 0.7114 0.7174 -0.84 -8.76 0.7797

欧元/瑞郎 1.0350 1.0327 +0.22 -13.94 1.2026

欧元/英镑 0.7165 0.7144 +0.29 -7.61 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2913 9.2731 +0.20 -1.87 9.4688

美元/挪威克朗 7.7660 7.8042 -0.49 +3.93 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞/王洋/于春红; 审校 蔡美珍/张明钧)

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