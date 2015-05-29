中国经济：完善央企激励分配政策，扩大分红权激励试点实施范围--国资委

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京5月29日 - 中国国务院国有资产监督管理委员会周五表示，将进一步完善中央企业激励分配政策，稳妥推进中央企业建立健全长效激励约束机制，逐步扩大分红权激励试点实施范围，积极推进国有控股上市公司规范实施股权激励工作。
新华社援引国资委规划局负责人的话称，国资委还将实施资本与技术双轮驱动战略，积极构建支持创新的投融资平台，推动设立中央企业创新投资基金，加快科技成果的产业化和商业化。
“在‘十三五’和今后一个时期，国资委将进一步落实加快实施创新驱动发展战略的相关要求，结合国有企业改革加快推进科技体制改革，建立资本与技术双轮驱动机制...进一步发挥央企在创新型国家建设中的骨干作用。”报导称。
根据安排，国资委将进一步完善有利于创新的经营业绩考核制度，细化和完善现有的针对科技创新的考核指标体系；推动科技与资本有机结合，中央企业需强化创新驱动发展的顶层设计，持续加强技术创新能力建设，加快推进新兴产业发展和传统产业转型升级。
报导指出，近年来，中央企业在科技创新方面取得了一定成绩，但也面临新挑战与新困难，包括应用基础研究能力和原创能力仍显薄弱，企业科技投入仍显不足，科技成果转化有待进一步加快，支持企业科技创新的政策环境有待进一步完善等。（完） (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。