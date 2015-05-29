中国经济：完善央企激励分配政策，扩大分红权激励试点实施范围--国资委

路透北京5月29日 - 中国国务院国有资产监督管理委员会周五表示，将进一步完善中央企业激励分配政策，稳妥推进中央企业建立健全长效激励约束机制，逐步扩大分红权激励试点实施范围，积极推进国有控股上市公司规范实施股权激励工作。

新华社援引国资委规划局负责人的话称，国资委还将实施资本与技术双轮驱动战略，积极构建支持创新的投融资平台，推动设立中央企业创新投资基金，加快科技成果的产业化和商业化。

“在‘十三五’和今后一个时期，国资委将进一步落实加快实施创新驱动发展战略的相关要求，结合国有企业改革加快推进科技体制改革，建立资本与技术双轮驱动机制...进一步发挥央企在创新型国家建设中的骨干作用。”报导称。

根据安排，国资委将进一步完善有利于创新的经营业绩考核制度，细化和完善现有的针对科技创新的考核指标体系；推动科技与资本有机结合，中央企业需强化创新驱动发展的顶层设计，持续加强技术创新能力建设，加快推进新兴产业发展和传统产业转型升级。