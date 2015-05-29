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市场报道 | 2015年 5月 29日 星期五 16:42 BJT

全球贵金属：5月28日SPDR黄金及iShares白银持仓均维持不变

路透5月29日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量持平周三水准，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓亦持稳。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 23,015,506.3 5月28日 23,015,506.3 5月27日 0.0 0.00%

iShares 317,070,797.1 5月28日 317,070,797.1 5月27日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完) (编译 龚芳; 审校 高琦)

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