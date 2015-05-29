更新版 1-中国汇市：人民币收升结汇略占优，货物与服务贸易数据影响有限

* 人民币扭转早盘跌势收升 * 中间价小升结束四连跌 * 市场供求较为均衡 * 后市贬值空间料有限 (新增收盘报价和评论) 路透北京5月29日 - 人民币兑美元即期 周五扭转早盘跌势收升，中间价小升 结束四连跌。交易员称，市场供求较为均衡，新公布的中国国际货物与服务贸易数据总体呈 顺差格局，但对汇市影响有限。 他们并指出，近期客盘未见大变化，今日结汇略微占优，市场整体稍重。后市仍无明确 方向，此前中国经济数据差强人意都未引发人民币明显走弱，预计未来贬值空间亦有限。 “早上（美元兑）CNH是下去的，但是我觉得境内应该底盘（6.20位置）是有一些支撑 。”一中资行交易员说。 中国国家外汇管理局周五公布，按美元计价，中国4月货物贸易顺差311亿美元，扭转上 月逆差；服务贸易逆差扩大至173亿美元。 国际货物和服务贸易收入总体顺差 格局，支持货币当局将人民币贬值排除在稳增长的政策工具箱外。 另一中资行交易员认为，上述数据显示中国进出口企稳，但结构在逐渐改变。从贸易数 据的绝对值看，监管层应该不会通过人民币贬值来刺激经济,“利用汇率贬值的政策往往是 那些贸易逆差逐渐扩大的国家。” 中国人民银行调查统计司司长盛松成表示，人民币汇率市场化改革和资本账户开放，一 两年之内基本可以完成；他并强调，中国的资本账户开放不等于不管，而是有管理的开放， 同时，推动利率、汇率市场化改革恰恰也是防风险的一种手段。 全球汇市方面，美元指数周五上涨，继4月下跌后，重拾近期月线升势，投资者可能不 太重视疲软的第一季经济成长数据，因最近经济活动数据指向更具持续性的复苏。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1985 6.2012 0.04% 中间价 6.1196 6.1202 0.01% 成交额 126亿美元 日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.35% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 61 6.1964 6.2025 2015年来即期升贬值幅度 0.09% 1年期美元/人民币掉期升水 1435 今日 上日 1年期NDF 6.2560/6.261 6.2515 CNH即期 6.2033/6.2038 6.2033 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 林高丽)