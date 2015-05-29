中国期货：尽快建外汇期货市场，人民币期货已有小仿真交易—中金所

路透上海5月29日 - 中国金融期货交易所副总经理陈晗周五表示，中国应尽快建立外汇期货市场，以满足实体企业汇率风险管理需求。目前人民币期货产品在交易所系统内部进行了实验性的小仿真交易，交叉汇率期货已扩展到面向全市场的大仿真。

陈晗在第十二届上海衍生品市场论坛上称，外汇期货早已成为国际成熟市场各类投资者管理汇率风险的必备工具，对推动中国变成贸易强国，助推人民币国际化进程亦具有重要的现实意义。

当前外汇期货仍属于空白，陈晗表示，“我们应顺势而为、主动作为，全面推进汇率类和利率类衍生品市场建设。”

陈晗称，希望外贸企业、商业银行和其他金融机构能够参与到整个仿真当中去，通过仿真交易进一步检验中金所的产品设计、技术系统和交易规则，更好地满足市场参与者的实际需求。

中金所在深入调研企业需求的基础上，结合境内外市场发展经济和国内市场实际，设计了两大类产品，分别是美元兑人民币、欧元兑人民币、日元兑人民币、英镑兑人民币等人民币外汇期货以及欧元兑美元、澳元兑美元等交叉汇率期货。

在利率衍生品方，对如何有效主动管理利率风险，陈晗表示，中金所亦需要进一步发展场内利率衍生品市场。

作为成熟的利率风险管理工具，场内利率衍生品产品标准化程度提高、报价连续、交易集中、公开透明等特点能够准确反映市场预期，形成市场化、全国性的利率参考，有效满足各类投资者规避利率风险的需求。

“客观来看，当前我国场内利率衍生品市场仍处于起步期，距离成熟市场仍有较大差距，需要在发展中不断总结和完善。”陈晗称。

陈晗亦指出，应尽快推动商业银行、保险公司等持债主体参与国债期货交易，丰富投资者结构。同时，应适时推出短期国债期货品种和针对货币市场的短期利率期货品种，形成覆盖短期、中期、长期限的完整场内利率衍生品体系，助推利率市场化进程，服务“一带一路”战略大局。