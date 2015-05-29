路透基点：现代牧业寻求1.5亿美元三年期贷款--TRLPC

路透香港5月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，香港上市企业--现代牧业入市寻求1.5亿美元三年期定期贷款。

花旗与荷兰合作银行为牵头行兼簿记行，该交易附带有5,000万美元的超额配售权。

现代牧业的子公司Advanced Dairy Company (Luxembourg) Ltd及Aquitair Holdings Ltd为担保方，这两家公司以它们的股票和资产作为抵押品。

总债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的比率若在3.5倍及以下，开户保证金较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码255个基点。若倍数超过4倍，利率将调整到310个基点；若倍数在3.59-4倍，利率将在280个基点。贷款平均年限为2.75年。

在6月23日前承贷的银行将获得5个基点的优惠费率。

银行受邀以以下档次参贷：参贷2,500万美元或以上的银行取得70个基点的前端费用，综合收益为282个基点，担任牵头行。参贷1,600万-2,400万美元的银行取得57.5个基点的费用，综合收益为278个基点，担任主办行。参贷1,000万-1,500万美元的银行取得45个基点的费用，综合收益为273个基点，担任安排行。综合收益包括优惠费率。

该贷款在一年宽限期后，每半年分三次不等额偿还本金，第一次偿还本金的15%、第二次为20%，第三次为65%。

所筹资金用于企业一般用途。

银行演示会将于6月5日在香港举行。回覆期限为6月30日。(完)