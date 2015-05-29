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亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 17:42 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减24亿台币，中止连七周净增

路透台北5月29日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减24亿台币，中止连七周净增，央行存单未到期余
额为7兆(万亿)7.6亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增21.4亿亿台币。 
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看     
 日期    到期量(亿)   发行量(亿)          增加/减少(
                                          亿)
   5/25     6,754.30            6,725.80        -28.5
   5/26     1,982.50            1,983.50         +1.0
   5/27     4,694.10            4,694.10            0
   5/28     6,382.80            5,882.80       -500.0
   5/29         4.00               507.5       +503.5
 总计       19,817.7            19,793.7        -24.0
 日期    91天期发行量(亿)     182天期发行量(亿)
   5/25                    5                        3
   5/26                   95                        5
   5/27                   33                        5
   5/28                   14                        5
   5/29                    2                        2
 总计                    149                       20
 
(完)  

 (记者 高洁如 审校 詹静宜)

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