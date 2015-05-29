《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减24亿台币，中止连七周净增

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北5月29日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减24亿台币，中止连七周净增，央行存单未到期余 额为7兆(万亿)7.6亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增21.4亿亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少( 亿) 5/25 6,754.30 6,725.80 -28.5 5/26 1,982.50 1,983.50 +1.0 5/27 4,694.10 4,694.10 0 5/28 6,382.80 5,882.80 -500.0 5/29 4.00 507.5 +503.5 总计 19,817.7 19,793.7 -24.0 日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿) 5/25 5 3 5/26 95 5 5/27 33 5 5/28 14 5 5/29 2 2 总计 149 20 (完) (记者 高洁如 审校 詹静宜)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。