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亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 17:01 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月29日

路透香港5月29日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间17:00时，1
港元=0.79945人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为24.66%，低
于上交易日收盘的24.87%。
    
   公司名      A股代码      H股代码    A股价格(元)    H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                      5.07             6.75         0.94
 建设银行                                      6.37             7.79         1.02
 中国银行                                      4.33             5.15         1.05
 农业银行                                      3.64             4.21         1.08
 招商银行                                     18.07            23.60         0.96
 中信银行                                      7.39             6.56         1.41
 交通银行                                      6.82             7.38         1.16
 民生银行                                     10.02            10.68         1.17
 中国人寿                                     35.26            37.25         1.18
 中国平安                                     85.44           114.10         0.94
 中国太保                                     32.23            39.95         1.01
 中信证券                                     30.37            32.95         1.15
 新华人寿                                     58.81            49.50         1.49
 海通证券                                     25.76            24.60         1.31
 华能国际                                     10.82            10.38         1.30
 大唐发电                                      7.74             4.54         2.13
 华电国际                                      8.50             8.96         1.19
 中煤能源                                      8.24             4.70         2.19
 中国神华                                     20.56            19.06         1.35
 中国石油                                     11.92             9.19         1.62
 兖州煤业                                     14.47             6.87         2.63
 中国石化                                      7.21             6.83         1.32
 上海石化                                      8.57             3.80         2.82
 中海油服                                     25.16            14.40         2.19
 仪征化纤                                      8.82             3.89         2.84
 中国铝业                                      8.85             4.67         2.37
 江西铜业                                     24.86            15.38         2.02
 洛阳钼业                                     15.22             7.10         2.68
 紫金矿业                                      6.97             3.46         2.52
 马钢股份                                      6.28             3.05         2.58
 鞍钢股份                                      7.01             6.40         1.37
 重庆钢铁                                      5.22             2.34         2.79
 海螺水泥                                     25.57            32.50         0.98
 洛阳玻璃                                     18.46             6.73         3.43
 京城机电                                     13.12             5.84         2.81
 中联重科                                      8.93             5.96         1.87
 金隅股份                                     11.62             8.68         1.67
 中国国航                                     11.19             9.53         1.47
 东方航空                                      8.79             6.04         1.82
 南方航空                                      9.94             7.95         1.56
 中国远洋                                     13.38             5.82         2.88
 中海集运                                      9.34             3.55         3.29
 中集集团                                     26.29            22.20         1.48
 中海发展                                     11.41             6.13         2.33
 宁沪高速                                      8.67            10.80         1.00
 深高速                                       11.07             6.83         2.03
 成渝高速                                      8.30             4.00         2.60
 皖通高速                                     15.68             7.53         2.60
 广深铁路                                      7.24             5.12         1.77
 中国南车                                     29.45            15.00         2.46
 中国交建                                     17.87            13.40         1.67
 中国铁建                                     20.76            14.30         1.82
 中国中铁                                     17.91            10.02         2.24
 长城汽车                                     46.28            50.05         1.16
 比亚迪                                       76.00            54.50         1.74
 广汽集团                                     11.93             7.93         1.88
 青岛啤酒                                     49.30            49.70         1.24
 白云山                                       42.12            32.30         1.63
 新华制药                                     15.27             8.63         2.21
 海信科龙                                     12.80             7.39         2.17
 南京熊猫                                     22.89             9.88         2.90
 晨鸣纸业                                     10.78             6.09         2.21
 上海医药                                     26.97            25.70         1.31
 中兴通讯                                     30.88            26.95         1.43
 东方电气                                     27.03            17.22         1.96
 潍柴动力                                     30.80            28.95         1.33
 东北电气                                      7.65             3.35         2.86
 广船国际                                     65.85            37.15         2.22
 经纬纺机                                     25.25            12.26         2.58
 昆明机床                                      8.84             3.52         3.14
 一拖股份                                     16.39             7.17         2.86
 北辰实业                                      7.03             3.80         2.31
 创业环保                                     15.08             7.83         2.41
 中国中冶                                      8.60             4.05         2.66
 金风科技                                     23.00            19.00         1.51
 丽珠                                         84.50            65.50         1.61
 万科                                         14.35            20.45         0.88
 郑煤机                                       12.78             6.38         2.51
 大连港                                        8.80             4.00         2.75
 山东墨龙                                     13.94             5.55         3.14
 浙江世宝                                     52.01            15.50         4.20
 复星医药                                     34.06            33.40         1.28
 光大银行                                      5.17             4.92         1.31
 东江环保                                     66.40            46.50         1.79
 上海电气                                     21.68             8.17         3.32
 广发证券                                     25.83            26.30         1.23
 
                                                                                                
                                                  
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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