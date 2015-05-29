MERS疫情：韩国有10人确认感染，但病毒尚未变异--世界卫生组织

路透日内瓦5月29日 - 世界卫生组织(WHO)周五表示，有10名韩国人确认感染中东呼吸系统综合症(MERS)，是经由一名旅客所传播，但并没有持续人传人扩散的情形。

WHO表示，并不建议因为疫情爆发就对旅客进行筛验、或针对韩国实施旅行或贸易限制。

“病毒尚未有变异，是透过直接传染，且并未有持续的人传人感染。这些案例全部与曾到过中东的案例有关，”WHO发言人在一简报会上表示。