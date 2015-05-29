MERS疫情：韩国有10人确认感染，但病毒尚未变异--世界卫生组织

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透日内瓦5月29日 - 世界卫生组织(WHO)周五表示，有10名韩国人确认感染中东呼吸系统综合症(MERS)，是经由一名旅客所传播，但并没有持续人传人扩散的情形。
WHO表示，并不建议因为疫情爆发就对旅客进行筛验、或针对韩国实施旅行或贸易限制。
“病毒尚未有变异，是透过直接传染，且并未有持续的人传人感染。这些案例全部与曾到过中东的案例有关，”WHO发言人在一简报会上表示。
一名韩国公共卫生官员周五表示，一名经由香港前往中国的韩国男子本周确诊遭感染MERS。 (完) (编译 张明钧; 审校)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。