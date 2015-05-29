台湾金融：瑞银财富管理部7月起将在台湾推出顾问谘询服务

路透台北5月29日 - 瑞士银行集团 台湾区财富管理部周五表示，瑞银顾问谘询服务(UBS ADVICE)已获得台湾金管会核准，7月将正式推出该项业务。

台湾金管会上日宣布同意瑞士银行台北分行申请于OBU(国际金融业务分行)办理对台境外客户委托的资产配置或财务规划顾问谘询服务业务，依瑞银预估，未来三年内将建立100人的专业团队，并创造30亿美元管理资产规模。

“过往只有机构法人客户可享有的瑞银顾问谘询服务，在现今先进科技的支持下，台湾的财富管理客户也可享有这项财富管理体验。”瑞银台湾区策略投资部主管张凌云说。

瑞银将锁定金字塔顶端客户提供顾问谘询服务，根据“2014年Wealth-X 和瑞银亿万富豪人口调查”指出，亚洲区亿万富豪的财富成长超越全球其他地区。而在台湾，亿万富豪的财富上涨14%，该市场在2014 年占亚洲区内亿万富豪财富净涨幅的3%。(完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)