表格：沪港通活跃股一览--5月29日

路透香港5月29日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 135.60 57.61 买入成交金额 78.35 32.67 卖出成交金额 57.24 24.94 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 741,250,723 354,839,340 1,096,090,063 2 海螺水泥 79,689,157 526,741,125 606,430,282 3 贵州茅台 445,807,049 65,842,031 511,649,080 4 招商银行 319,031,931 154,381,904 473,413,835 5 中信证券 290,235,162 153,909,393 444,144,555 6 大同煤业 384,769,848 1,072 384,770,920 7 上汽集团 176,691,719 151,310,103 328,001,822 8 民生银行 215,950,908 106,535,086 322,485,994 9 长江电力 31,147,074 272,471,495 303,618,569 10 兴业银行 212,666,407 88,864,704 301,531,111 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 恒大地产 665,220,740 432,793,740 1,098,014,480 2 中广核电力 157,016,610 98,487,490 255,504,100 3 紫金矿业 66,219,220 162,486,380 228,705,600 4 中芯国际 121,186,150 51,335,020 172,521,170 5 上海电气 68,541,960 88,913,500 157,455,460 6 阿里影业 51,491,500 71,226,700 122,718,200 7 中国石油股份 78,734,360 22,311,620 101,045,980 8 工商银行 97,847,470 873,940 98,721,410 9 中国银行 75,363,620 3,589,260 78,952,880 10 国美电器 33,294,270 42,405,380 75,699,650 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 林高丽)