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亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 17:37 BJT

表格：沪港通活跃股一览--5月29日

路透香港5月29日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             135.60                      57.61
 买入成交金额                   78.35                       32.67
 卖出成交金额                   57.24                       24.94
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安      741,250,723    354,839,340   1,096,090,063
 2                   海螺水泥       79,689,157    526,741,125     606,430,282
 3                   贵州茅台      445,807,049     65,842,031     511,649,080
 4                   招商银行      319,031,931    154,381,904     473,413,835
 5                   中信证券      290,235,162    153,909,393     444,144,555
 6                   大同煤业      384,769,848          1,072     384,770,920
 7                   上汽集团      176,691,719    151,310,103     328,001,822
 8                   民生银行      215,950,908    106,535,086     322,485,994
 9                   长江电力       31,147,074    272,471,495     303,618,569
 10                  兴业银行      212,666,407     88,864,704     301,531,111
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 恒大地产        665,220,740    432,793,740   1,098,014,480
 2                 中广核电力      157,016,610     98,487,490     255,504,100
 3                 紫金矿业         66,219,220    162,486,380     228,705,600
 4                 中芯国际        121,186,150     51,335,020     172,521,170
 5                 上海电气         68,541,960     88,913,500     157,455,460
 6                 阿里影业         51,491,500     71,226,700     122,718,200
 7                 中国石油股份     78,734,360     22,311,620     101,045,980
 8                 工商银行         97,847,470        873,940      98,721,410
 9                 中国银行         75,363,620      3,589,260      78,952,880
 10                国美电器         33,294,270     42,405,380      75,699,650
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 林高丽)

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