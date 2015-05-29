越来越多分析师与企业领袖警告称，如果巴西央行在未来几周进一步升息，或将为举步 维艰的经济带来不必要的损害。央行总裁托比尼自10月以来已将指标Selic利率上调3.25个 百分点，至异常高的13.25%，即使今年经济预期将下滑至少1%。央行官员近期的评论，已经 让金融市场相信央行将于6月2-3日的下次会议中再度升息50个基点。 最新路透调查显示，分析师认为英国央行将在明年初升息，尽管之前英国央行已谨慎支 持市场认为央行将更晚升息的预期。 接受路透调查的24名分析师全部预计，澳洲央行在今年降息两次后，将在6月会议上维 持指标利率在纪录低点2%不变。分析师普遍认为，利率料维持稳定直至2016年9月。 一份路透对经济学家的调查显示，欧洲央行将能够如期在2016年9月实现资产负债扩张 目标，并终止资产购买计划。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.75% 2015年1月21日降25基点 巴西 Selic利率13.25% 2015年4月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.25% 2015年5月11日降25基点 一年期贷款利率5.10% 2015年5月11日降25基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.75% 2015年3月12日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.5% 2015年3月4日降25基点 附卖回利率6.5% 2015年3月4日降25基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.25% 2015年3月18日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率1.25% 2014年12月11日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率12.5% 2015年4月30日降150个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 高琦 审校 龚芳)