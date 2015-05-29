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亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 17:39 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

越来越多分析师与企业领袖警告称，如果巴西央行在未来几周进一步升息，或将为举步
维艰的经济带来不必要的损害。央行总裁托比尼自10月以来已将指标Selic利率上调3.25个
百分点，至异常高的13.25%，即使今年经济预期将下滑至少1%。央行官员近期的评论，已经
让金融市场相信央行将于6月2-3日的下次会议中再度升息50个基点。 
    
    最新路透调查显示，分析师认为英国央行将在明年初升息，尽管之前英国央行已谨慎支
持市场认为央行将更晚升息的预期。 
    
    接受路透调查的24名分析师全部预计，澳洲央行在今年降息两次后，将在6月会议上维
持指标利率在纪录低点2%不变。分析师普遍认为，利率料维持稳定直至2016年9月。 
    
    一份路透对经济学家的调查显示，欧洲央行将能够如期在2016年9月实现资产负债扩张
目标，并终止资产购买计划。 

  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.75%              2015年1月21日降25基点
  巴西       Selic利率13.25%                2015年4月29日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率2.25%    2015年5月11日降25基点
             一年期贷款利率5.10%            2015年5月11日降25基点
  台湾       重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
             担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
             短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标1.75%   2015年3月12日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.00%              2015年5月5日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率3.50%              2014年7月24日升25基点
  泰国       一天期附买回利率1.50%          2015年4月29日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率7.5%                 2015年3月4日降25基点
             附卖回利率6.5%                 2015年3月4日降25基点
  印尼       指标利率7.50%                  2015年2月17日降25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率负0.25%              2015年3月18日降15基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.75%            2015年2月5日降25基点
  挪威       指标利率1.25%                  2014年12月11日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率12.5%        2015年4月30日降150个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率5.75%                2014年7月17日升25基点
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5
 .25%。(完)
 
 (整理 高琦 审校 龚芳)

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