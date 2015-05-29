中国证券：不断提高国际投资界对A股信心，便利长期资金入市--证监会

路透北京5月29日 - 中国证监会周五表示，下一步将继续与包括富时在内的国际知名指数公司保持密切沟通，不断提高国际投资界对于中国资本市场的信心和认可程度，便利长期资金进入A股市场。

证监会新闻发言人张晓军在新闻例会上指出，富时公司近日宣布启动将A股纳入其全球基准指数的过渡计划，推出新兴市场过渡性指数，此举是A股纳入国际知名指数取得的重要进展，对此证监会表示赞赏。

自去年11月沪港通启动之后，市场对中国A股纳入明晟新兴市场指数 的预期升温。该指数为规模达1.7万亿美元基金的参考指标。沪港通已协助中国管控严格的资本市场对外开放。

尽管中国极力游说，但一些全球最大的基金经理仍希望中国深化市场改革，中国A股才能才能纳入明晟(MSCI)新兴市场指标股指。由于缺少支持，6月MSCI进行年度检讨时A股纳入指数的希望恐要落空。

全球最大指数公司之一富时罗素(FTSE Russell)表示，将推出两个纳入中国A股的过渡指数，准备以这种渐进的方式在两到三年内将中国A股纳入到其全球新兴市场指标股指中。 （完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)