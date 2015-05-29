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亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 17:54 BJT

亚洲橡胶：东京期胶录得两年来最大周线涨幅，得益于日圆走弱

东京工业品交易所(TOCOM)11月期胶 <0#2JRU:>收涨3.7日圆，报每公斤241.2日圆，与周四所触及的14个月高位相距不远。本周周线涨幅达10%。

上海期交所主力9月期胶 上升180元人民币，收报每吨15,010元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)近月6月合约 最新报每公斤164.9美分，上涨3.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/龚芳; 审校 艾茂林/张明钧)

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