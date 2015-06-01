重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(5月25日-29日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周累计仅微跌0.01%，中间价则贬值0.1%，创逾一个月新低。本周人民币继续在区间内窄幅震荡，消息面影响有限，波动主要受国际美元波动影响，前半段受国际美元强势反弹客盘购汇小幅推低人民币汇率，但美元升势暂歇后人民币收复此前跌幅，结汇略占上风。目前交投各方仍偏向认为人民币将延续6.21-6.19元区间窄幅波动，区间难破。

公开市场操作: --中国央行公开市场本周仍无动作，为连续第六周零操作，并已连五周既无资金投放亦无回笼。不过，央行近期对部分机构进行定向正回购消息，令沉寂数周的公开市场再回关注视野。业内人士认为，稳定经济增长仍需宽松的资金环境支持，央行此举只是因应机构需求解决资金淤积，并不代表其政策有收紧意图。

他们并称，央行还要继续引导社会融资成本下行，为稳定市场预期，短期内公开市场重启正回购的可能性和必要性不大，资金宽松局面亦不会轻易转变。

债市: --中国银行间市场本周现券收益率持续震荡走升。周初在地方债供给压力及股市上涨等影响下，交投情绪偏空，而国债期货大跌引发10年期金融债品种上行近10个基点；此后，央行定向正回购消息确认，虽并不代表货币收紧信号，但是却引发机构对未来政策放松空间疑虑，国债收益率涨幅逐步再加剧，随后市况转入偏弱盘整，市场仍密切关注未来政策进一步动向。

票据: --中国票据市场转贴利率本周跌幅明显收窄，其中足月(六个月)纸票成交于3.08%-3.10%附近，一年期电票买断成交在3.7%左右；月末机构收票较为谨慎，下周新一轮IPO即将启动，对资金面或有所扰动，可能导致6月票据利率波动加大。交易员预计，资金利率能否维持于低位，仍将继续左右票据利率未来趋势。

股市: --当周沪综指 先涨后跌，整周累计下跌0.98%。本周初因资金继续源源不断涌入股市，股指持续上涨，沪综指逼近5,000点整数关口。不过中央汇金减持银行股、央行进行定向正回购及新股扩容在即等利淡因素，令大盘周四突然出现大幅回调，周五在宽幅震荡后收在4,613.188点 。

期市: --沪铜本周小幅下跌1.91%，为连续第二周下跌，盘中并创下本月新低。市场关注耶伦对今年美联储将加息的言论，美元指数反抽态势得到巩固加强。而国内政策刺激经济的效果尚未落地，铜等大宗商品终端消费提振有限，且从基本面上看，沪铜面临季节性转弱。沪铜主力合约 周五收报44,300元。