更正-更新版 1-日本企业：日本邮政将大幅调整投资策略，料将撼动日债

(更正：因译文有误，内文第一段改为“日本邮政为日本公债的全球第二大持有人，仅次于日本央行”，非“全球最大持有人”)

路透东京5月29日 - 日本邮政IPO-JAPP.T周五指出，将大幅改变投资策略，调整旗下2.4万亿(兆)美元的投资组合。日本邮政为日本公债的全球第二大持有人，仅次于日本央行。

日本邮政社长西室泰三在例行记者会上表示，上周他与日本央行总裁黑田东彦会面，告诉他“我们会大幅改变对日债投资的管理。”

日本邮政旗下拥有一家银行及一家保险公司，合计投资组合价值约300兆日圆(2.4兆美元)。日本邮政因而成为全球最大机构投资者之一。

传统上，日本邮政的投资策略一向非常保守，低收益的日本公债占投资组合的一半以上。

但日本邮政及旗下两家金融机构准备今年稍晚分别进行首次公开招股(IPO)，西室泰三表示，这三家机构将会采取更加积极的投资立场，追求更高投资回报。

这项转变应该会导致大量资金撤出日本公债，转投到风险及回报皆较高的资产，像是股票及外国债券。

日本邮政将聘用外部专家管理旗下日本邮政银行的200兆(万亿)日圆投资组合，这是朝调整投资策略迈出的第一步。

西室泰三表示，日本邮政已任命Katsunori Sago担任日本邮政银行的投资长，后者曾任高盛日本的副总裁。

现年47岁的Sago以擅长债券和股票交易闻名。

“他在任职高盛时积聚了大量财富，所以他说不需要更多了，目前想为国家作些贡献，”西室泰三称，“这是相当为人所乐见的动念。”

西室泰三称，在领导管理日本邮政银行的投资组合资产上，Sago将拥有更多自由的空间。

“日本金融机构在投资方面一直极度小心，偏重投资日债，”他称，“实际上，我们是最偏重投资日债的企业，(Sago)不应为这些事实所束缚。”(完)