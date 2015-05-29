中国能源：简化石化产业项目审批方式，新建项目设指标要求--发改委

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京5月29日 - 中国国家发展改革委周五称，落实好石化产业规划布局方案，统一项目审批方式，并设定新建项目相关指标要求，其中单系列常减压装置原油年加工能力达到1,500万吨及以上，乙烯装置年生产能力达到100万吨及以上等。
发改委网站刊登的通知并规定，新设立的石化产业基地原油年加工能力可达到4,000万吨以上，原油和成品油罐区总能力达到600万立方米。
通知并称，为了简化项目审批程序，上述方案内的炼油扩建、新建乙烯、新建对二甲苯项目由省级政府核准，煤制烯烃项目、新建炼油项目则委托省级发展改革部门核准。（完）
浏览通知全文，请点选发改委网站：here (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。