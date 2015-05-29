更新版 1-台湾货币市场：月底存单到期少令周转金偏低，但积数足够短率平静无波

* 月底最末日央行存单到期很少

* 银行周转金偏低

* 跨季短票交易升温 (新增央行及银行间拆款收盘细节)

记者 高洁如

路透台北5月29日 - 台湾银行间短率周五稳于低位。今日是月底最末一个交易日，由于央行的存单到期很少，银行周转金偏低。不过刚好今日是周末，不少银行以静制动，等待下周再回来调整期末积数。

他们指出，因为央行今日定存单只有到期4亿台币，使银行缺少周转金有调入的需求。只不过目前整体银行的资金情势仍属宽松，且月末还是有一些银行无法拆出，在准备积数没有太大问题之下，银行大多维持不动。

〞今天还蛮安静的，之前打电话问我要不要借钱的，今天都没有来，〞一位大型公营商银交易员说。

他们表示，下周进入6月初的企业、个人缴交所得税高峰，虽然月初资金宽裕，不过也要小心银行资金的流动，资金一致宽裕的情况仍可能演变成多缺不一。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.387%；今日区间落在0.295-0.430%；上日在0.295-0.420%。一周拆款利率区间落在0.388%-0.460%，两周拆款利率区间落在0.39-0.46%，皆同上日。

**跨季短票交易升温**

短票方面，交易商指出，市场资金宽裕，可以跨季的金融机构愈来愈多，下月初开始未跨季的资金就会开0.56%为主的利率，跨季的短票则要再看情况，或将以0.57%以上为主要的交易利率。

他们认为，下周的资金料仍宽裕，短票交易仍将热络，利率有望处于低档水位。

今日30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.56-0.58%。 台湾央行周五公布，共发行507.5亿台币存单，与今日存单到期金额4亿台币相较，存单发行金额增503.5亿。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.573%，前日也在0.571%，上日成交量83.32亿台币，前日为82.16亿。

下周央行存单到期共1兆132.80亿台币，情况大致为：周一456亿台币，周二5,608亿台币，周三1,454.30亿台币，周四2,020.50亿台币与周五594.00亿台币。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为945亿台币，至周日累积超额准备为7,869亿台币、加计前期1%的超额准备为9,789亿台币。 **月底投信反向多钱**

债市附买回(RP)市场方面，有别于近期较缺的市况，投信基金月底最后一日反向多钱，与往常月底较缺的情况相左。

他们表示，在外币债交割高峰期过后，投信资金趋于平稳，日后投信及寿险的资金情况料更与外币债的发行更密切。

票券商交易员表示，今日虽资金回复宽裕，不过倒也没有宽松到太滥，先看下周资金及利率趋于平稳。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%，大致同上日。