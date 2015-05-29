香港个股：复旦张江拟申请在上海发行最多2,700万股A股上市

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港5月29日 - 中国创新药物开发商--上海复旦张江生物医药股份有限公司 周五称，拟向中国有关监管部门申请发行不超过2,700万股A股，并在上海证券交易所上市。
据公告，拟发行的A股相当于已发行内资股约4.63%，及经扩大后全部股本约2.84%，发行价有待确定，是次发行主要为公司的发展筹集资金。
该公司表示，“董事认为，A股发行将有利于提升本公司形象，进一步扩充本公司的融资渠道，增加本公司流动资本及资本市场的知名度。”
A 股发行须待（其中包括）股东在临时股东大会及类别股东大会上以特别决议案的方式批准以及中国证监会及上海证券交易所批准。
复旦张江今天收升1.78%，报10.3港元，市值约95亿港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。