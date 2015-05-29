香港个股：复旦张江拟申请在上海发行最多2,700万股A股上市

路透香港5月29日 - 中国创新药物开发商--上海复旦张江生物医药股份有限公司 周五称，拟向中国有关监管部门申请发行不超过2,700万股A股，并在上海证券交易所上市。

据公告，拟发行的A股相当于已发行内资股约4.63%，及经扩大后全部股本约2.84%，发行价有待确定，是次发行主要为公司的发展筹集资金。

该公司表示，“董事认为，A股发行将有利于提升本公司形象，进一步扩充本公司的融资渠道，增加本公司流动资本及资本市场的知名度。”

A 股发行须待（其中包括）股东在临时股东大会及类别股东大会上以特别决议案的方式批准以及中国证监会及上海证券交易所批准。

复旦张江今天收升1.78%，报10.3港元，市值约95亿港元。（完）

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