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亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 19:11 BJT

马来西亚期市：棕榈油升至逾两周高位，录得2月来最大单周涨幅

路透吉隆坡5月29日 - 马来西亚棕榈油期货周五小升至逾两周最高，
录得四个月来最大单周涨幅，受马币低迷和海外大豆市场坚挺的支撑。
    
    指标棕榈油期货价格周一触及三周低点，随后反弹，追随中国和美国
的大豆市场升势。另外马币走弱、出口需求强劲也是引发涨势的原因。本
周市场累计上涨3.8%，为2月初以来最强劲周度涨幅。
    
    指标8月棕榈油期货 收升0.4%至每吨2,217马币，盘中稍早
一度触及2,223马币的5月13日以来高位。
    
    一家外国商品经纪公司的交易员说：“市场持坚，因马币低迷，这刺
激出口，此外美国和大连的豆油走势也很好。”
    
    “这是市场能够上升再度测试2,220马币阻力位的原因。如果没有跟
进买盘，或会出现一些获利了结...不过考虑到走势的动能和速率，市场
上涨的可能性加大。”
    
    5月份市场涨幅为5.5%，录得三个月来首次月度上涨。   

    总成交量为30,811口，低于35,000口的平均值。

    马币连续第五日下滑，兑美元在1016GMT时下跌约0.6%至3.6640。
    
    技术面看多。路透技术分析师王涛表示，棕榈油预计将突破阻力位2,
222马币，之后进一步上升，测试下一道阻力位2,246马币。(完)
        
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 (编译 王洋; 审校 徐文焰)

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