马来西亚期市：棕榈油升至逾两周高位，录得2月来最大单周涨幅

路透吉隆坡5月29日 - 马来西亚棕榈油期货周五小升至逾两周最高， 录得四个月来最大单周涨幅，受马币低迷和海外大豆市场坚挺的支撑。 指标棕榈油期货价格周一触及三周低点，随后反弹，追随中国和美国 的大豆市场升势。另外马币走弱、出口需求强劲也是引发涨势的原因。本 周市场累计上涨3.8%，为2月初以来最强劲周度涨幅。 指标8月棕榈油期货 收升0.4%至每吨2,217马币，盘中稍早 一度触及2,223马币的5月13日以来高位。 一家外国商品经纪公司的交易员说：“市场持坚，因马币低迷，这刺 激出口，此外美国和大连的豆油走势也很好。” “这是市场能够上升再度测试2,220马币阻力位的原因。如果没有跟 进买盘，或会出现一些获利了结...不过考虑到走势的动能和速率，市场 上涨的可能性加大。” 5月份市场涨幅为5.5%，录得三个月来首次月度上涨。 总成交量为30,811口，低于35,000口的平均值。 马币连续第五日下滑，兑美元在1016GMT时下跌约0.6%至3.6640。 技术面看多。路透技术分析师王涛表示，棕榈油预计将突破阻力位2, 222马币，之后进一步上升，测试下一道阻力位2,246马币。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 徐文焰)