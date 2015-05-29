东南亚股市：多数下滑，泰国股市几近收平

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透曼谷5月29日 - 大多数东南亚股市周五下滑，新加坡股市收在逾两个月低点，大盘股遭遇卖盘。泰国股市几乎收平，稍早该国公布的民间消费和投资数据低迷。
新加坡指标股指 下跌0.75%至3月19日以来最低收位，月度跌幅为2.7%，为七个月来首次月度下滑。
银行股下滑，之前公布的4月信贷数据低迷，成交活跃的新加坡大华银行 下跌2.1%。
泰国股市指标股指 下跌0.16%。5月录得2%的跌幅，逆转前一个月的升势。
今日约有60亿股换手，相当于30日均值的80%，相较于其它地区股市成交清淡。
大多数东南亚股市5月表现不佳，部分原因是由于美联储今年将加息的预期。
马来西亚股市 本月下滑3.9%，表现最差；菲律宾股市 下滑1.7%,印尼股市 和越南股市 分别上涨2.6%和1.3%，表现亮眼。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。