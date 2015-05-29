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亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 19:13 BJT

东南亚股市：多数下滑，泰国股市几近收平

路透曼谷5月29日 - 大多数东南亚股市周五下滑，新加坡股市收在逾两个月低点，大盘股遭遇卖盘。泰国股市几乎收平，稍早该国公布的民间消费和投资数据低迷。

新加坡指标股指 下跌0.75%至3月19日以来最低收位，月度跌幅为2.7%，为七个月来首次月度下滑。

银行股下滑，之前公布的4月信贷数据低迷，成交活跃的新加坡大华银行 下跌2.1%。

泰国股市指标股指 下跌0.16%。5月录得2%的跌幅，逆转前一个月的升势。

今日约有60亿股换手，相当于30日均值的80%，相较于其它地区股市成交清淡。

大多数东南亚股市5月表现不佳，部分原因是由于美联储今年将加息的预期。

马来西亚股市 本月下滑3.9%，表现最差；菲律宾股市 下滑1.7%,印尼股市 和越南股市 分别上涨2.6%和1.3%，表现亮眼。(完)

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