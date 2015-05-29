国际油市：亚洲380-cst燃料油升水连续第六日上升，6月交易料将转热

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透新加坡5月29日 - 380-cst燃料油升水周五连续第六个交易日走坚，触及三个月高点，因市场对燃料油船货的买需增强，尽管没有交易达成。
路透数据显示，上一次升水连续六日上涨出现在11月26日至12月3日。
随着市场进入6月，亚洲现货交易可能创下纪录高位，因为有大量燃料油衍生品的未平仓合约，而且在这个市场需求通常较高的时期，双向押注料将令交易升温。
交易员表示，6月通过普氏定价平台完成的380-cst燃料油的成交量可能轻松突破300万吨。
市场预期6月燃料油船货交易将触及纪录高位，是由于根据洲际交易所(ICE)与芝加哥商业交易所(CME)数据，截至5月27日的380-cst燃料油衍生品未平仓合约已达到1,280万吨，交易员称这一水平远远高于通常水准。
现货市场没有交易达成的报告。(完)
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(编译 徐文焰；审校 王洋)
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