国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升至九日高位，因汽油需求升温

路透新加坡5月29日 - 亚洲石脑油裂解价差周五回升至九日高位每吨91.63美元，交易员表示这是受汽油需求强劲的支撑。

他们并表示，日本JX Nippon Oil & Energy旗下的Kashima炼厂火灾可能也提振了人气。不过精炼装置和凝析油分解器(Condensate Splitter)的产出细节尚不清楚。

凝析油分解器的主要产品就是石脑油。

通常石脑油可以经过重整而产出汽油或作为汽油混料，具体取决于级别。

汽油需求一直反常的强劲，因穆斯林斋月恰逢夏日驾车高峰季，又赶上印度的炼厂关闭。

印度石油公司(IOC)和Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL)一直在大量采购，总计买入超过39万吨3月-6月的汽油。

目前HPCL还有一项标购，计划买入9万吨6月交货的汽油。

石化产业内部对石脑油的需求下降。台塑石化已买入5万吨公开规格7月上半月发货至麦寮港的石脑油，价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水约2.50美元。

台塑通常平均每月买入30万吨公开规格石脑油。不过由于要为三座裂解装置中的一座要在6月中旬进入维护做准备，其6月现货购买量降至约15万吨。

台塑还买入可替代石脑油的液化石油气。

新加坡现货交易中，BP买入两艘92号汽油船货，一艘以每桶80美元从PTT购得，船期为6月24-28日；另一艘从壳牌购买，价格为每桶80.40美元，船期是6月19-22日。

维多以每桶80.10美元的价格，从PTT购入一艘92号汽油船货，船期为6月24-28日，但向道达尔出售一艘同级别、同船期的船货，价格为每桶80.10美元。(完)

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