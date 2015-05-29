国际油市：亚洲柴油裂解价差小升，需求来自南非和沙特

路透新加坡5月29日 - 亚洲柴油裂解价差周五小升至每桶14.20美元 ，需求来自南非和沙特。 日本炼厂JX Nippon Oil & Energy周五关闭了其Kashima炼厂每日加 工18.9万桶的1号原油蒸馏装置(CDU)和一些相关的二级设施。交易员表示 这可能影响到含硫10ppm柴油的供给。 不过这未能达到该炼厂的确认。 亚洲地区指标柴油是含硫500ppm柴油，含硫10ppm的柴油在澳洲使用 。 PetroSA在标购至少3.2万吨、到岸Mossel Bay和开普敦的含硫500ppm 柴油，标购6月1日结束。 沙特阿美旗下的Saudi Aramco Products Trading(ATC)也在求购总计 160万桶含硫500ppm的7月柴油，交易员表示这一数量和其6月船货采购量 差不多。 ATC寻购30万桶交货至Jizan的船货，30万桶到Dhuba的船货，50万桶 到Jeddah的船货，以及50万桶抵达Ras Tanura的船货。标购将于6月2日结 束。 新加坡现货市场未有交易达成。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 徐文焰)