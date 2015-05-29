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亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 20:27 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差小升，需求来自南非和沙特

路透新加坡5月29日 - 亚洲柴油裂解价差周五小升至每桶14.20美元
，需求来自南非和沙特。
    
    日本炼厂JX Nippon Oil & Energy周五关闭了其Kashima炼厂每日加
工18.9万桶的1号原油蒸馏装置(CDU)和一些相关的二级设施。交易员表示
这可能影响到含硫10ppm柴油的供给。
    
    不过这未能达到该炼厂的确认。
    
    亚洲地区指标柴油是含硫500ppm柴油，含硫10ppm的柴油在澳洲使用
。
    
    PetroSA在标购至少3.2万吨、到岸Mossel Bay和开普敦的含硫500ppm
柴油，标购6月1日结束。
    
    沙特阿美旗下的Saudi Aramco Products Trading(ATC)也在求购总计
160万桶含硫500ppm的7月柴油，交易员表示这一数量和其6月船货采购量
差不多。
    
    ATC寻购30万桶交货至Jizan的船货，30万桶到Dhuba的船货，50万桶
到Jeddah的船货，以及50万桶抵达Ras Tanura的船货。标购将于6月2日结
束。
    
    新加坡现货市场未有交易达成。(完)
        
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
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 (编译 王洋; 审校 徐文焰)

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