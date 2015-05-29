表格：美国5月21日止当周农作物出口销售报告--USDA

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透华盛顿5月29日 - 美国农业部(USDA)周五公布5月21日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 42.5 253.6 296.1 49.2 257.8 23,310.5 31,737.3 大麦 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 148.7 177.1 玉米 654.6 -6.7 647.9 920.3 51.3 42,995.8 45,597.4 高梁 74.5 108.0 182.5 77.3 108.0 8,286.3 4,077.0 大豆 322.4 55.1 377.5 334.4 55.1 49,968.9 44,932.4 豆粕 123.7 120.3 244.0 127.1 120.3 10,548.9 9,484.2 豆油 9.2 0.0 9.2 9.4 0.0 704.8 649.9 皮马棉 21.1 1.3 22.4 21.2 1.3 391.7 664.3 陆地棉 117.5 57.3 174.8 129.8 59.1 10,445.1 9,671.3 稻米 69.7 0.0 69.7 69.7 0.0 3,210.4 2,838.0
(完)
(编译 徐文焰；审校 王洋)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
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