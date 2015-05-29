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市场报道 | 2015年 5月 29日 星期五 21:42 BJT

美国股市：微幅开低，此前公布的美国第一季GDP数据稍好于预期

路透5月29日 - 美国股市周五略微开低，稍早公布的数据显示美国第一季GDP萎缩幅度小于预期。

道琼工业指数 下跌13.95点或0.08%，报18,112.17。标准普尔500指数 下跌0.96点或0.05%，至2,119.83点。Nasdaq指数 下跌0.30点或0.01%，报5,097.67点。(完)

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