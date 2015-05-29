版本:
中国
市场报道 | 2015年 5月 29日 星期五 21:50 BJT

美国热股：安华高科技370亿美元收购芯片制造商Broadcom，股价上涨

路透5月29日 - 安华高科技 以370亿美元收购芯片制造商Broadcom ，给高通带来新的竞争挑战，可能促使这家全球最大的移动芯片制造商从根本上重新思考自身战略。

安华高科技周四收报142.38美元，周五盘初上涨逾2%。(完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐