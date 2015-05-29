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市场报道 | 2015年 5月 29日 星期五 21:58 BJT

美国热股：原油储罐公司FRONTLINE季度获利超预期，股价盘初却大跌

路透5月29日 - 原油储罐公司FRONTLINE 公布第一季营业利润超过预期，并称已同租赁公司Ship Finance重新洽商双方关系，以强化资产负债表。

FRONTLINE周四收报3.06美元，周五盘初大跌逾10%。(完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)

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