英国金融市场：英镑连跌六日为九个月最差表现，因脱欧担忧公投和经济成长

路透伦敦5月29日 - 英镑兑美元周五连续第六日下跌，表现为九个月来最差，回吐三周前英国大选后英镑录得的所有升幅，因投资者担心英国可能退出欧盟。

英国保守党在5月7日选举中意外获胜后，英镑走强。但自从一周后触及1.5815美元高位以来，英镑已回落接近4%，因保守党对英国保留欧盟成员国地位举行公投的承诺成为市场焦点。

英国首相卡梅伦周四在议会提出法案，保证欧盟公投将在2017年底前举行，令英国人民投票支持英国“留在欧盟”，还是“退出欧盟”的问题浮现。

一系列英国数据弱于预期，令对英国央行将在明年某一时点的升息预期进一步推迟，这也打击投资者对英镑的信心。

“英镑在5月初消化了一些风险溢价...之后对选举作反应，市场从认为英镑低于其合理价值，发展到认为英镑高于其合理价值，”法国巴黎银行汇市策略师Michael Sneyd说。

“英镑在过去几周的很多变动都是出脱这些因素，但也因为英镑自身的合理价值下降。”

英镑兑美元 周五低见1.5237美元，此为英国选举当日来最弱水平。英镑兑欧元 下挫0.7%，至10日低位0.72005英镑。

根据研究机构GfK周五公布的调查报告，英国5月消费者信心意外下滑，因对英国经济未来12个月的乐观看法快速消散。

英国统计局周四公布的数据显示，2015年第一季英国经济受进口拖累表现不佳，服务业也较预期疲弱，使得整体经济增长疲软。统计局公布，英国第一季国内生产总值(GDP)确认为较前季增长0.3%，初值为成长0.3%。

“投资者信心受到打击，因服务业活动扩张速度为逾两年来最慢，”FXTM市场分析师Jameel Ahmad说。