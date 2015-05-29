欧洲股市：收低，因希腊磋商僵持不下且欧元区数据疲弱

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌1.8%

* 有关希腊救助谈判进展的信号不一，令投资者不安

* Associated British Foods股价大涨，因高盛上调该公司评级

路透伦敦5月29日 - 欧洲股市周五下跌，势将录得周线下滑，因有关希腊救助谈判进展的信号不一，且数据显示上月欧元区民间贷款增长接近停滞，令投资者感到不安。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下跌1.8%，报1,586.30点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 大跌2.2%。

英国富时100指数 收跌0.8%，报6,984.43点。法股CAC指数 收低2.53%，报5,007.89点。德股DAX指数 收低2.26%，报11,413.82点。

希腊指标股指 下跌1.4%。

空中客车(Airbus,空中巴士) 劲跌4.1%，带领股指下挫。交易商表示，空中客车的策略长Marwan Lahoud表示，撞毁的空中客车A400M飞机黑盒的分析透露，飞机在最终组装出现质量问题。

希腊政府发言人表示，希腊希望能在周日前达成改革换现金的协议，但欧元区官员暗示要达成协议还有一段长距离。

欧洲央行周五公布的数据显示，欧元区4月对家庭和企业的贷款接近停滞，自前月的小幅改善下滑。央行数据显示，4月对民间部门的贷款较上年同期持平，3月为成长0.1%。路透调查预估该项指标将成长0.2%。 在这数据公布后，欧洲股指扩大跌幅。

尽管泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数在本周下跌2%，但本月仍上涨约0.7%，一些投资者表示，对欧股有信心。

“我们增持欧股。我们看到的，是经济周期正在开始，”UBS Wealth Management全球资产配置部门主管Mads Pedersen说。

“(欧洲)实施很多刺激举措，我们认为未来6-12个月，企业盈利将更强劲增长。”

Associated British Foods 升幅居前，大涨2.6%，触及两个月高位，此前高盛将该股评级从“卖出”上调至“买入”。(完)