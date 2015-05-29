芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因豆油上涨

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透芝加哥5月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上涨，交易商表示，受助于豆油市场上扬。
CBOT近月豆油期货 跳涨3.7%，为去年10月29日来最大单日涨幅，此前美国国家环境保护局(EPA)公布，生物柴油生产高于预期目标。
豆油价格触及两周高位，交投最活跃的7月豆油合约 升穿20日、30日和200日移动均线重要技术位。
豆油跳升，促使投资者出脱豆粕多头/豆油空头价差交易。
本周，CBOT近月豆油合约上涨5.1%、近月大豆合约 涨1.1%，近月豆粕合约 攀升0.7%。
出口需求强劲扶助支撑大豆。
美国农业部周五早上称，周度出口销售旧作大豆32.24万吨，高于市场预估的15-30万吨。
美国农业部表示，出口商销售20.2万吨2015/16作物年度大豆到不知名的目的地。
7月大豆期货合约 收涨8美分，报每蒲式耳9.34美元。
7月豆粕合约 收高0.9美元，报每短吨305.7美元。7月豆油合约 收高1.27美分，报33.33美分。
今日CBOT大豆预估成交量为215,400口，豆粕为111,973口，豆油为224,510口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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