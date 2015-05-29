国际油市：油价跳涨近5%，因美元涨势暂竭和美国钻井平台数目下降

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* 布兰特原油价格在5月下挫2%，美国原油上升1%

* 美元涨势暂竭，扶助原油反弹

* 油市延续周四涨势，当日公布上周美国原油库存大幅减少

* 美国原油钻井平台数目减少，扶助油市走高

路透纽约5月29日 - 油价周五跳涨近5%，为一个半月来最大单日升幅，因美元涨势暂歇，且美国原油钻井平台数目降幅大于预期，触发新的一轮多头押注。

布兰特原油期货 周五结算价报每桶65.56美元，劲升2.98美元，或4.8%。布兰特原油本周持平，在5月下挫2%。

美国原油期货 结算价报每桶60.30美元，大涨2.62美元，或4.5%。美国原油在本周和本月均上升1%。

美国原油刚在昨日触及一个月低位，周五盘中上涨最多4美元，令本周连续第11周上升，受美国原油库存减少和市场人气迅速转变所提振。石油输出国组织(OPEC)下周将举行会议，预料将维持产量目标不变。

Baker Hughes周五公布的钻井平台数据也激励油市多头。市场预期本周美国石油探勘企业将使用更多的钻井平台，但Baker Hughes公布，本周钻井平台数目减少。钻井平台数目减少，暗示油企未来可能减产。

中东局势紧张，也支撑油市。伊斯兰国表示，对沙特一清真寺炸弹爆炸造成三人死亡的事件负责。

“美元涨势暂停，引发油市今日上涨，加之原油库存数据利多，钻井平台数据令人鼓舞和中东忧虑，导致油市劲升，”对冲基金Again Capital合作伙伴John Kilduff说。