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市场报道 | 2015年 5月 30日 星期六 04:44 BJT

芝加哥期市：小麦期货跌至两周低点，因技术因素和美国小麦缺乏竞争力

路透芝加哥5月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五跌至两
周低位，交易商表示，因技术卖盘，且认为美国小麦在全球市场的竞争力
低。
    
    CBOT-7月小麦 本周大跌38-1/4美分，或逾7%，为近月合约 
自2014年7月来最大周度跌幅。但该合约在5月上涨3美分，受月中回补空
头提振。
    
    美国大平原南部小麦种植带降雨过多，可能对饲料级别小麦供应构成
威胁。

    美国农业部称，最新一周出口销售2014/15年美国小麦42,500吨和201
5/16年小麦253,600吨，和市场预期基本一致。
        
    7月小麦期货 大跌11-3/4美分，结算价报每蒲式耳4.77美元。  
  
                
    今日CBOT小麦期货预估成交量为138,911口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 利棣儿；审校 李军)

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