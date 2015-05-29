芝加哥期市：小麦期货跌至两周低点，因技术因素和美国小麦缺乏竞争力

路透芝加哥5月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五跌至两 周低位，交易商表示，因技术卖盘，且认为美国小麦在全球市场的竞争力 低。 CBOT-7月小麦 本周大跌38-1/4美分，或逾7%，为近月合约 自2014年7月来最大周度跌幅。但该合约在5月上涨3美分，受月中回补空 头提振。 美国大平原南部小麦种植带降雨过多，可能对饲料级别小麦供应构成 威胁。 美国农业部称，最新一周出口销售2014/15年美国小麦42,500吨和201 5/16年小麦253,600吨，和市场预期基本一致。 7月小麦期货 大跌11-3/4美分，结算价报每蒲式耳4.77美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为138,911口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)