重温稿-美国股市：因经济数据疲弱而收低，但5月上涨

* 美国首季GDP环比年率被下修至萎缩0.7%

* 5月消费者信心和中西部制造业数据下跌

* Humana触及纪录高位，受并购消息推动

* Altera攀升，因消息称Altera和英特尔恢复并购磋商

* 道指和标普500指数下滑0.6%，Nasdaq指数跌0.55%

路透5月29日 - 美国股市周五下跌，因数据显示美国第一季经济萎缩，但三大股指在5月仍上扬。

运输股延续近期跌势，向大盘施压。道琼运输指数 下跌0.8%，较2014年高位下跌近10%，逼近修正区域。

美国政府周五将首季国内生产总值(GDP)年率估值下修至萎缩0.7%，上月公布的初估值为成长0.2%。贸易逆差扩阔，以及企业库存增速较预期缓慢是导致GDP数据被下修的主要原因。消费者支出也被小幅下修。

周五公布的消费者信心和中西部制造业数据疲弱，表明经济尽管脱离了首季的低谷，但第二季初的成长力度仍然不够强劲。

“今日公布的部份经济数据疲弱，但今日是5月的最后的一个交易日，有时(在月底最后一个交易日)会出现抛售。而且今日是周五，且希腊忧虑仍然困扰市场，”Rockwell Global Capital首席市场分析师Peter Cardillo说。

美国财政部长杰克卢周五再次警告称，不要低估希腊退出欧元区对全球稳定性带来的风险。

道琼工业指数 收跌115.44点，或0.64%，收报18,010.68点；标准普尔500指数 下跌13.40点，或0.63%，收报2,107.39点；Nasdaq指数 收低27.95点，或0.55%，收报5,070.03点。

本月，道指上涨1%，标普500指数上升1.1%，Nasdaq指数劲升2.6%。

本周，道指下滑1.2%，标普500指数下滑0.9%，Nasdaq指数跌0.4%。

必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb)也拖累美股表现。该公司股价回落6.6%，录得2012年来最大单日跌幅，此前该公司在一次癌症学会议上公布了其治疗癌症药物的信息。在信息公布前，必治妥施贵宝股价本月攀升了8.5%。

医疗保险商Humana 飙升20.3%，至纪录高位，此前有消息称，Humana正考虑出售公司。

英特尔 上涨1.3%，报34.46美元。熟识事件的人士称，英特尔和Altera恢复以160亿美元收购后者的磋商，且接近达成协议。可编程芯片制造商Altera劲升4%，报48.85美元。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约70亿股，高于5月日成交均值61亿股。

纽约证交所下跌股与上涨股分别为2,097和945家，比率为2.22:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,723和1,039家，比率为1.66:1。

有16只标普500指数成份股触及52周新高，七只触及新低；有77只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，36只触及新低。(完)