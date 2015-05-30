中国经济：有望下半年见底企稳，降息降准等稳增长政策仍有空间--专家

路透上海5月30日 - 中国国家信息中心首席经济学家范剑平表示，中国经济有望在下半年见底企稳；当前物价仍低位运行，虽然中国还没有到通货紧缩阶段，但确实有通货紧缩压力，因此货币政策需要进一步放松。

中国证券报周六刊登对其采访称，在货币政策放松的过程中，工具箱里的工具还有很多，由于目前广义货币供应量(M2)增速只有10.1%，离年初设定的全年12%的目标存在距离，所以，下一步通过降息、降准和其他货币政策稳增长有很大空间。

“不论现在的数据有多难看，都不要大惊小怪，因为一、二季度经济下行已成定局。”范剑平表示，经济下半年见底的可能性越来越大。

他并指出，从今年以来的情况看，中国经济减速的压力很大。这一轮中国经济减速的原因短期而言是由房地产引起，长期原因则是中国人口结构的大变化。

国家信息中心宏观经济形势课题组此前报告预计，第二季中国国内生产总值（GDP）同比增长6.8%左右，居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.4%左右。中国一季度GDP增速7%创六年新低，与政府年初设定的今年增长目标持平。

为缓解经济下行压力，自去年11月下旬起，中国央行已三次降息，两次调降存款准备金率。最近一次政策放松是5月初，下调基准利率，同时并放宽了存款利率上浮区间。

**下半年有望见底企稳**

范剑平称，中国前期稳增长的效果将在下半年进一步显现，而大宗商品价格企稳也有利于下半年经济企稳。另外，需要关注的是，根据历史经验，利率见顶后九个月经济见底。

据其介绍，去年二季度末，一般贷款利率加权平均利率为7.26%，去年三季度末为7.33%，去年四季度末为6.92%，四季度末比三季度末下降0.41个百分点，确认三季度利率见顶，“据此，预计经济最早在今年7月以后可能见底企稳。”

他并提到，经济能否企稳还是要看房地产投资。如果未来几个月房地产开发投资降幅逐步收窄，有利于经济下半年企稳回升。从房地产市场看，调整往往是量在先，价在后。最近一段时间，房地产销售形势好转，这一信号会使房地产市场的投资慢慢企稳，有利于下半年经济企稳。 “需要指出的是，下半年经济见底企稳是指经济不再下跌，并不意味着经济从此进入‘U’型上升通道。经济何时能进入明显的上升通道目前尚难确定，有待进一步观察。总体而言，中国经济走势将是‘L’型。”范剑平说。