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亚洲 | 2015年 5月 31日 星期日 09:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月29日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 40.73 -0.69 -1.67 874213

搜狐 63.68 -0.44 -0.69 330565

网易 141.41 -0.35 -0.25 505831

百度 197.40 -2.87 -1.43 2688613

台湾

台湾积体电路 24.28 -0.17 -0.70 2743223

联电 2.25 -0.04 -1.75 91913

日月光 7.06 -0.08 -1.12 387082

矽品精密 8.17 -0.16 -1.92 1086269

和信超媒体 0.75 +0.02 +2.42 55420

友达 5.41 -0.10 -1.81 486499

中华电信 31.67 -0.35 -1.09 28483

台湾国际航电 45.48 -0.74 -1.59 1807323

香港

中国移动 65.74 -1.11 -1.66 190731

中国联通 17.00 -0.38 -2.19 171705

中国电信 67.02 +0.58 +0.87 39626

中芯国际 5.66 +0.08 +1.43 15815

电讯盈科 6.30 -0.10 -1.33 1507

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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