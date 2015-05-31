全球汇市：最近一周投机客增持美元多仓，此前连八周减持--CFTC/路透

路透5月29日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，
最近一周汇市投机客增持美元多头仓位，此前曾连续八周减持。
5月26日止当周，美元净多仓升至299.4亿美元，为连续第三周低于30
0亿美元，此前一周为258.1亿美元。
做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种
将下滑。
与此同时，欧元的净空仓上升至171,740口，此前曾连续七周下降。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
5月26日当周 前一周
多头仓位 50,210 63,398
空头仓 112,434 85,403
净仓位 -62,224 -22,005
欧元(125,000欧元为1口)
5月26日当周 前一周
多头仓位 44,221 38,758
空头仓位 215,961 207,097
净仓位 -171,740 -168,339
英镑(62,500英镑为1口)
5月26日当周 前一周
多头仓位 34,696 41,132
空头仓位 60,235 64,494
净仓位 -25,539 -23,362
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
5月26日当周 前一周
多头仓位 11,202 12,114
空头仓位 2,872 2,709
净仓位 8,330 9,405
加元(100,000加元为1口)
5月26日当周 前一周
多头仓位 30,695 25,184
空头仓位 23,362 20,836
净仓位 7,333 4,348
澳元(100,000澳元为1口)
5月26日当周 前一周
多头仓位 65,245 65,130
空头仓位 58,823 57,807
净仓位 6,422 7,323
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
5月26日当周 前一周
多头仓位 10,426 11,192
空头仓位 15,513 13,423
净仓位 -5,087 -2,231
(完)
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(编译 白云; 审校 蔡美珍)