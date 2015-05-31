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市场报道 | 2015年 5月 31日 星期日 11:27 BJT

全球汇市：最近一周投机客增持美元多仓，此前连八周减持--CFTC/路透

路透5月29日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，
最近一周汇市投机客增持美元多头仓位，此前曾连续八周减持。
    
    5月26日止当周，美元净多仓升至299.4亿美元，为连续第三周低于30
0亿美元，此前一周为258.1亿美元。
    
    做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种
将下滑。
    
    与此同时，欧元的净空仓上升至171,740口，此前曾连续七周下降。
        
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。
        
    日圆(12,500,000日圆为1口)        
                5月26日当周           前一周
    多头仓位       50,210            63,398
    空头仓        112,434            85,403
    净仓位        -62,224           -22,005
    
    欧元(125,000欧元为1口)           
                5月26日当周           前一周
    多头仓位       44,221            38,758
    空头仓位      215,961           207,097
    净仓位       -171,740          -168,339

    英镑(62,500英镑为1口)           
                5月26日当周           前一周
    多头仓位       34,696            41,132
    空头仓位       60,235            64,494
    净仓位        -25,539           -23,362

    瑞郎(125,000瑞郎为1口)          
                 5月26日当周          前一周
    多头仓位        11,202           12,114
    空头仓位         2,872            2,709
    净仓位           8,330            9,405
    
    加元(100,000加元为1口)           
                 5月26日当周          前一周
    多头仓位        30,695           25,184
    空头仓位        23,362           20,836
    净仓位           7,333            4,348
    
    澳元(100,000澳元为1口)           
                  5月26日当周         前一周
    多头仓位        65,245           65,130
    空头仓位        58,823           57,807
    净仓位           6,422            7,323
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)   
                  5月26日当周         前一周
    多头仓位        10,426           11,192
    空头仓位        15,513           13,423
    净仓位       　 -5,087           -2,231
    (完)
   
      
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CN]
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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 (编译 白云; 审校 蔡美珍)

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